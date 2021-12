Davon, dass er heute so vielbeschäftigt sein würde, wagt Basil Anfang 2020 kaum zu träumen. Zwar stand er in Grossbritannien bereits für Serien wie «Victoria» oder «Athena» vor der Kamera und war sogar an der Seite von Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone im oscarprämierten «The Favourite» zu sehen. «Aber als Schauspieler bist du nach jedem Dreh wieder arbeitslos», sagt Eidenbenz. So jobbt der Zürcher noch als Koch in einem Restaurant in seiner Wahlheimat, bevor Corona die Welt stilllegt. Ein Glück. «Ich konnte Essen mit nach Hause nehmen, das sonst vergammelt wäre, und erhielt finanzielle Entschädigung», erzählt er.