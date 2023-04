So feierte Yannik Zamboni mit Heidi Klum am Coachella

Kennengelernt haben sich der Designer und das Model in Heidi Klums TV-Show «Making the Cut». Zamboni gewann als erster Schweizer die US-amerikanische Casting-Show für junge Designer und reitet seither auf der Erfolgswelle. Und wie es scheint, sind Heidi Klum und Yannik Zamboni inzwischen auch privat unzertrennlich. Immer wieder posten Zamboni wie auch Klum gemeinsame Bilder – meist in schrillen Outfits and extravaganten Partys, wie es sich eben gehört für Modedesigner und Topmodels. So auch am Coachella Festival, das gestern Sonntag, 23. April zu Ende ging.