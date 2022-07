«Ich belohne mich oft – mit Schokolade»

Zian, was ist Ihre früheste Erinnerung?

Was mich am meisten bewegt, ist ein Traum, den ich schon als Kind hatte und heute immer noch habe. Darin stehe ich einem Bären gegenüber und versuche zu verstehen, was er von mir will. Nach einiger Zeit läuft er weg, und ich folge ihm bis an einen Waldrand. Dort dreht er sich ab, und ich begebe mich allein in den Wald. Traumende.