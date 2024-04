Spielt in der ARD-Kultserie «Charité»:

Basler Schauspielerin Gina Haller ist in Deutschland ein Star

Die 37-jährige Baslerin hat schon diverse Preise für ihr Schauspiel an Theatern in Deutschland erhalten. Nun spielt sie in der vierten Staffel der ARD-Kultserie «Charité» eine Hauptrolle.