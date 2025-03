Ein Verhaltensmuster, das auch im echten Leben vorkommt. Schelker erwähnt den Sektenboom in der Schweiz in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Beispielen wie Methernita in Linden BE. «Solche Gemeinschaften versprechen religiöse Erlösung. Die Realität ist dann aber sehr autoritär und übergriffig, psychisch und physisch gewalttätig. Diese Diskrepanz interessierte mich, solche Dynamiken sind hochspannend.»