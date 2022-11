Das grosse Bauern-Quiz mit Marco Fritsche

Marco Fritsche (46) moderiert bereits seit 14 Jahren die beliebte Sendung «Bauer, ledig, sucht», in der Schweizer Landwirte die grosse Liebe suchen. Da sich der Moderator somit schon seit langer Zeit auf Bauernhöfen herumtreibt, hat die Schweizer Illustrierte im grossen Bauern-Quiz nun getestet, wie gut Fritsches Wissen über die Schweizer Landwirtschaft eigentlich ist. In all den Jahren muss ja schliesslich ein bisschen etwas hängen geblieben sein, oder?