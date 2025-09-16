«Wenn man so lange nicht – eigentlich noch nie so geküsst hat – muss man sich erst etwas reinfühlen. Der Kuss war einfach schön», freut sich Gabi nach dem Schmatzer von ihrem Röbi. Küssen verlernt man nicht, heisst es. Doch sie hat es gar nie wirklich gelernt, wie sie in einer früheren Folge erklärte und sich daher dort Hilfe gesucht, wo alle nach Antworten suchen: «Ich habe jetzt mal gegoogelt, wie man es macht und ähm ... also so wie es beschrieben ist, hoffe ich, es kommt jemand, der küssen kann. Das ist besser als mit Google».