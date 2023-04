Die grossen Flitterwochen wirds wohl aber auch dann nicht geben. Denn sobald Joana ihre Saison im Spätsommer beendet, beginnt für den Eishockeyprofi des EHC Visp die Wettkampfsaison – etwas, das sie sich seit Beginn der Beziehung gewohnt sind. Und so kennen sie auch das Szenario, das sich am Tag nach der Ziviltrauung abspielte: Joana flog am Samstag Abend noch fürs erste Turnier nach zehn Monaten Verletzungspause nach Brasilien. Als sie sich vor vier Jahren kennengelernt hatten, gelangen ihnen zwei Treffen, bevor Joana für drei Wochen fürs Training nach Brasilien reiste. Ein grosser Unterschied gibts aber – an diesem Weekend tat sie dies erstmals als Joana Mäder.