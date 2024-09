Beachvolleyballerin Joana Mäder hat Ja gesagt

Doch Joana verletzt sich an der WM in Rom schwer an der Schulter. «Joana hat sich viele Gedanken gemacht. Wie geht es weiter? Wo mache ich die Operation? Wo die Physio? Das konnte man alles nicht schieben», erinnert sich Stefan Mäder. «Was wir aber verschieben konnten, war die Hochzeit.» – «Wir haben eine Nacht darüber geschlafen und dann gesagt, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich hatte nicht die Kapazität, mich um ein Hochzeitsfest zu kümmern», ergänzt seine Frau. So geben sie sich im Frühling 2023 zivil im kleinen Kreis das Jawort.