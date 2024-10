Joana Mäder verletzt sich schwer an der Schulter und braucht ihre Energie für die Reha. Obwohl sie alles gibt, verpasst die Europameisterin 2020 und Olympia-Bronzegewinnerin 2021 mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Im August gibt das Beachvolleyball-Duo nach acht gemeinsamen Jahren seine Trennung bekannt. Der Sport hat für Mäder nun vorerst nicht mehr Priorität. Ihre Schwangerschaft bedeutet aber nicht, dass sie als Beachvolleyballerin zurücktritt. Sie legt lediglich eine Pause ein, wie sie auf Instagram betont: «Mein Ziel ist es, wieder auf dem Platz zu stehen, aber im Moment steht die Familie an erster Stelle.»