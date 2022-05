Michel Birri zu den Schweizer ESC-Chancen

«Bears Song hat mich noch nicht so gepackt»

In einer Woche muss unsere ESC-Hoffnung Marius Bear im Halbfinale in Turin antreten, am 14. Mai gilt es dann (hoffentlich) ernst für den Ostschweizer. Michel Birri, Moderator der SRF-3-Hitparade und Kenner der ersten Bear-Stunde, schätzt ein, wie gross die Chancen auf den Coup sind.