Wie Swiss-Ski am Mittwoch bekannt gab, kann Feuz auch in der anbrechenden Saison versuchen, seinen Lauberhorn-Triumph zu wiederholen. In Wengen werden die Athleten im Januar wie gewohnt die Abfahrt sowie den Slalom bestreiten können. Statt der Alpinen Kombination wird am Freitag eine Sprint-Abfahrt ausgetragen. Wie und wo sonst gefahren werden kann, wird der Internationale Skiverband FIS in den kommenden Tagen entscheiden, nachdem im August bereits die Rennen in Nordamerika abgesagt worden waren. Der neue Weltcup-Kalender soll Anfang Oktober final verabschiedet werden.