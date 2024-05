Erinnerungen an die Grosseltern

Emotional wird Egli nicht nur wegen der herzigen Überraschung ihrer Fans, sondern auch beim Gedanken an ihre Grosseltern. «Sie haben mich 34 Jahre meines Lebens voller Liebe und voller Güte begleitet», erinnert sich Egli an ihren Opa und ihre Oma, die sie beide vor zwei Jahren verliessen. «Aber ich glaube, nein, ich spüre, dass die Erinnerung an sie immer in meinem Herzen bleiben wird und dass ich mich mit ihnen immer verbunden fühlen werde, weil ich die Werte, die sie mir mitgegeben habe, weiterlebe», erklärt die Sängerin mit Tränen in den Augen.