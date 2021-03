Die Schweizer Sängerin, 32, sang gemeinsam mit Eloy de Jong, 47, das Lied «Bist du's oder bist du's nicht?», in dem es um Blind Dates geht. Danach will Ross Anthony, 46, von der Runde wissen: «Welche Tipps habt ihr eigentlich für alleinstehende Singles?» und Egli hakt sogleich nach: «Ja, Florian, was hast du für Tipps?» Seit er und Schlagerstar Helene Fischer sich vor gut zwei Jahren nach einer langen Beziehung getrennt hatten, hat man nie etwas von einer neuen Liebe erfahren.