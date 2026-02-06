Beatrice Egli haut ihre Fans aus den Socken

Private Einblicke

Egli punktet mit ihrer authentischen Art nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf Social Media. Immer wieder gibt die Sängerin Einblicke in ihren Alltag und zeigt sich dabei nahbar und ungekünstelt. Erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit einem Look aus Spitze und teilte intime Details ihrer Morgenroutine.