«Haben wir da ein neues ‹Schlagerpaar›?»

Doch es sind nicht nur die Bilder des Paares, die für digitale Jubelschreie sorgen, sondern auch eine Zeile, die Beatrice Egli in ihren Gratulations-Post geschrieben hat: «Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden. Von Herzen, deine Beatrice». Was diese gemeinsamen Erlebnisse betrifft, so haben die Fans klare Vorstellungen. «Neuer Song wäre meeeega», findet beispielsweise ein User, während ein anderer schon konkrete Vorstellungen von einem gemeinsamen Lied hat. «Ach ist das süss – ich hoffe, es gibt ein ‹das wissen nur wir 2.0›». Damit ist jener Song gemeint, in dem die beiden Schlagerstars mit einem Augenzwinkern auf die immer wieder aufkeimenden Gerüchte einer gemeinsamen Liebschaft reagierten.