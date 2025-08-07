«Mein lieber Florian, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste auf Erden. Möge das neue Lebensjahr voller Liebe, Glück und musikalischer Highlights sein.» Mit diesen Worten gratuliert Beatrice Egli (37) dem Sänger und Moderator Florian Silbereisen zu seinem 44. Ehrentag. Dem Post fügt sie gleich eine Handvoll Bilder hinzu, die die beiden bei gemeinsamen Auftritten und Veranstaltungen zeigt.
Das erste Bild, auf dem Silbereisen Egli von hinten umarmt und sie gemeinsam breit in die Kamera grinsen, wirkt dabei besonders innig. Kein Wunder, sorgt der Post bei den Fans für Begeisterung. «Ihr beide seid einfach toll», «Süsse Bilder von euch» und «hier steckt ganz viel Liebe in der Luft, liebe Beatrice» heisst es unter dem Beitrag.
«Haben wir da ein neues ‹Schlagerpaar›?»
Doch es sind nicht nur die Bilder des Paares, die für digitale Jubelschreie sorgen, sondern auch eine Zeile, die Beatrice Egli in ihren Gratulations-Post geschrieben hat: «Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden. Von Herzen, deine Beatrice». Was diese gemeinsamen Erlebnisse betrifft, so haben die Fans klare Vorstellungen. «Neuer Song wäre meeeega», findet beispielsweise ein User, während ein anderer schon konkrete Vorstellungen von einem gemeinsamen Lied hat. «Ach ist das süss – ich hoffe, es gibt ein ‹das wissen nur wir 2.0›». Damit ist jener Song gemeint, in dem die beiden Schlagerstars mit einem Augenzwinkern auf die immer wieder aufkeimenden Gerüchte einer gemeinsamen Liebschaft reagierten.
Wie auch in den Reaktionen auf den jüngsten Instagram-Beitrag klar wird, gelten Egli und Silbereisen für viele als «perfektes Team und Traumpaar». Einer der Kommentarschreiber fragt sich infolge der sehr vertraut wirkenden Fotos: «Haben wir da ein neues ‹Schlagerpaar›?». Auch wenn man diese Frage wohl mit Nein beantworten muss, tut das der Freude der Fans keinen Abbruch. «Ich freue mich immer wieder, wenn ich euch zwei sehe, und noch mehr freue ich mich, was noch Schönes von euch kommt.»