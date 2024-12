Egli schwärmt von Baschi

Eine grosse Schlagervergangenheit hat Baschi allerdings nicht. Wie viele andere Menschen, die in ländlichen Gegenden gross wurden, hörte er an Partys Klassiker wie «Ein Bett im Kornfeld». «Aber in der Familie hörten wir nicht wirklich dieses Genre», so Baschi. Ein grosse Schlager-Liebhaber ist er bis heute nicht. «Allerdings hat sich der Musikstil ja auch sehr gewandelt und ist teilweise kaum vom Pop zu unterscheiden. Das gefällt mir.»