Der ungewohnt ernste Einblick in ihr Leben in der Quarantäne erstaunt. Ist es doch Egli selbst, die ihren Fans sonst immer Glück-Tipps gibt. In ihren Bildunterschriften liefert die Sängerin immer wieder Anreize, wie man glücklich ist und bleibt. Am Donnerstag war Beatrice' Glück beispielsweise das Kochen. Und das war noch nicht alles: «Wisst ihr, was noch glücklich macht? Sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um einfach zu lächeln. Probiert es mal aus!»