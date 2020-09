Selbstverständlich wird Beatrice Egli immer die Siegerin der zehnten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» bleiben. Und darf stolz auf den Titel sein, schliesslich hat sie sich gegen über 32'000 Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Doch in die Fussstapfen viele ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger ist sie nicht getreten, sondern ist auch sieben Jahre nach ihrem Sieg noch erfolgreich in der Musikbranche unterwegs. Das kann Egli mittlerweile auch anerkennen. «Ich bin stolz auf all das, was war», sagte sie. «Ich finde, sechs Alben in sieben Jahren, vier Tourneen, wahnsinnig viele Konzerte sonst, Sendungen – ich kann auf schöne Jahre zurückblicken.»