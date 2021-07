Beatrice Egli muss sich in Geduld üben

Seit gut einem Jahr hat sich Beatrice Egli auf diesen Moment vorbereitet, die Besteigung des Matterhorns. «Ich habe hart trainiert! Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Sixpack, bin so trainiert wie nie», verriet Schlagersängerin vor einer Woche gegenüber der «Schweizer Illustrierten» und gab in einem Video Einblick in ihr Training.