Beatrice Egli singt die Nationalhymne an der EM-Eröffnung

Vorfreude auf Hallenstadion-Gig

Aktuell ist Egli mit der Produktion ihres im Herbst erscheinenden Albums «Hör nie auf damit» und Open-Air-Konzerten (unter anderem am St. Peter at Sunset am Donnerstag in Kestenholz SO) beschäftigt. Gleichzeitig fiebert sie auch schon ihrem ersten eigenen Hallenstadionkonzert am 10. Oktober 2026 entgegen. «Der Auftritt ist zwar Teil meiner Tournee mit 22 Terminen. Aber ich kann schon jetzt verraten: Das wird ein ganz spezieller Gig mit einigen Überraschungen.»