Beatrice Egli stürmt die deutschen Album-Charts

In den deutschen Single-Charts thront das Duo The Kid Laroi (18) und Justin Bieber (27) dank «Stay» gemeinsam an der Spitze. Ed Sheerans (30) offiziell zum Sommerhit des Jahres gekürtes Lied «Bad Habits» sichert sich Silber, Platz drei geht diese Woche an «Auf & Ab» von Montez (geb. 1994).