Diese Eigenschaften hat Eglis Traummann

Denn wie es scheint, hat der erfolgreiche Schweizer Schlagerstar eine genaue Vorstellung vom künftigen Liebsten; eine Art «Wunschvorstellung», wie Egli es nennt: Der Mann müsse Humor sowie ein grosses Herz haben, sagt die berühmte Single-Lady.



Aus älteren Aussagen Eglis ist zudem zu entnehmen, dass sie sich nicht nur einen lustigen, herzlichen Freund, sondern auch einen richtigen Draufgänger wünscht: In der TV-Kochshow «Grill den Henssler» verriet sie einst: «Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt.»