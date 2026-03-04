Beatrice Egli sucht einen Mann bei «Germany's Next Topmodel»

Am Mittwochabend begibt sich Heidi Klum (52) erneut auf die Suche nach dem neuen männlichen «Germany's Next Topmodel». Mit dabei ist dieses Mal auch die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37). Sie übernimmt allerdings nicht die Rolle einer Gastjurorin, wie das jeweils der Zürcher Designer Yannik Zamboni macht, sondern ist selbst auf der Suche. Nach was genau? Nach einem Mann natürlich!
Doch von vorne. In der dritten Männerfolge der 21. Staffel steht die grosse Castingwoche an, wo für die Top 18 gleich mehrere Jobs zu holen sind. Und genau hier kommt Beatrice Egli ins Spiel: Sie sucht für ihr neues Musikvideo einen männlichen Gegenpart und möchte daher sehen, was die Jungs schauspieltechnisch so drauf haben und ob sie ihre Emotionen zeigen können.
Auf wen fällt ihre Wahl?
Dabei steht ihr eine vielfältige Männerauswahl zur Verfügung: Benji ist mit seinen 20 Jahren der Jüngste in der Runde, Carsten mit seinen 49 Jahren der Älteste. Derart grosse Unterschiede sind auch bei der Körpergrösse zu finden. Während Kandidat Adrian (21) mit seinen zwei Metern oben hinaus schiesst, nimmt der 22-jährige Jayden mit seinen 1.74 Metern als Petit Model teil.
Welcher der 18 Männer schlussendlich in Beatrice Eglis neuem Musikvideo zu ihrem Song «Alibi» zu sehen sein wird, das wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben verraten.