Beatrice Egli sucht einen Mann bei «Germany's Next Topmodel»

Doch von vorne. In der dritten Männerfolge der 21. Staffel steht die grosse Castingwoche an, wo für die Top 18 gleich mehrere Jobs zu holen sind. Und genau hier kommt Beatrice Egli ins Spiel: Sie sucht für ihr neues Musikvideo einen männlichen Gegenpart und möchte daher sehen, was die Jungs schauspieltechnisch so drauf haben und ob sie ihre Emotionen zeigen können.