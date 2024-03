Wird Sarah Engels bald Schweizerin?

Die beiden «DSDS»-Alumni sprechen aber nicht nur über Selbstliebe, sondern auch über ihre Begeisterung fürs Reisen. Auf die Frage, ob Sarah Engels sich mit ihrer Familie vorstellen könnte, woanders als in Deutschland zu wohnen, antwortet diese: «Mein Mann und ich haben da grundsätzlich den gleichen Wunsch, wissen nur noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Wir finden die Schweiz übrigens sehr ansprechend! Also falls ihr eine Nachbarin braucht…», lacht Engels. Egli, in der sofort die Schweizerin durchkommt, wechselt daraufhin direkt ins Schweizerdeutsch und sagt: «Jederzeit, ganz herzlich willkommen. Wir beide in der Schweiz! Dann müssen wir aber noch an deinem Schweizerdeutsch arbeiten!»