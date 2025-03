Beatrice Egli zeigt den Schweizer Fans die kalte Schulter

Für Entspannung ist die Schweiz also gut. Für Auftritte eher weniger – so scheint es zumindest. Wirft man einen Blick auf die Webseite von Beatrice Egli, findet man von April bis September 2025 insgesamt 15 angekündigte Konzerte. Gerade einmal zwei davon finden in der Schweiz statt. Und diese zwei Auftritte sind keine exklusiven Gigs der «DSDS»-Gewinnerin, sondern finden im Rahmen von Festivals statt. Am 3. Juli 2025 spielt Egli am Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz, am 31. Juli 2025 tritt sie am Flumserberg Open Air auf. Für Schweizer Fans dürfte es also schwierig sein, ihren Star live zu sehen.