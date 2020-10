Ein Spruch ist der Schwyzerin dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. Darauf angesprochen, was das Krasseste war, das sie sich je anhören musste, erzählt Egli: «Jemand schrieb: ‹Diese fette Schwalbe, was macht die überhaupt noch im Fernsehen? Die will doch keiner sehen.›»