Was meinen Sie konkret?

Das Auffälligste: Die Schweiz bekommt viel weniger Tore. An der EM bekamen sie neun Gegentore in fünf Spielen, in dieser Quali-Phase mit Muri war es ein einziges. Als Spieler hatte Muri eine grosse Karriere, war eine grosse Persönlichkeit. Das sieht man auch als Coach: Er hat eine extrem gute und ruhige Ausstrahlung. Zudem war er ein taktisch sehr intelligenter Spieler. Das setzt er auch als Coach um. Ein Team aufzustellen, das defensiv so stark ist, ist nicht einfach. Und das in so kurzer Zeit! Insgesamt kann ich nur Komplimente machen – auch wenn die positive Entwicklung schon viel früher begann.