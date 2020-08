Bei Ariella Kaeslin geht Liebe durch die Waden

Nach drei Stunden erreicht das Team Kaeslin- Friedrich die Zwischenstation Grüeni ob Davos. «Erst die Hälfte! Ich bin am Ende!», seufzt Kaeslin auf den letzten Metern des Aufstiegs. Dann drückt sie sich am Verpflegungstisch gleich vier Kohlenhydratgels hintereinander in den Mund. Während ihr Freund ihr Vorderrad aufpumpt, scherzt sie bereits wieder mit den Helfern.