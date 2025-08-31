«Bei der Geburt jeder meiner vier Töchter sind Tränen geflossen»

Wer ist Ihr Held?

Meine Frau Marion, Sie hält alles zusammen – Familie, Politik und Termine. Dazu ist sie selbst auch als Kantonsrätin politisch aktiv. Ebenfalls hat mich meine Mutter Regula sehr beeindruckt, die das Kinderheim El Refugio in Honduras mit mittlerweile über 80 Kindern aufgebaut hat.