Doch zuerst hat das Snowboarden Priorität: Am 1. und 2. März findet mit der WM der Saisonhöhepunkt in Rogla, Slowenien, statt. Dort gehören sowohl Jenny als auch Caviezel zu den Schweizer Medaillenkandidaten. Auch wenn die Destination und die Piste in Rogla sie nicht gerade ins Schwärmen bringen. «Wir haben beide von vergangenen Rennen nicht unbedingt gute Erinnerungen an diesen Ort», sagt Caviezel. Dank Mentaltraining und der gegenseitigen Unterstützung lassen sie sich dennoch nicht von den negativen Erfahrungen beeinflussen und sind im Kopf bereit: «Wir haben so weit alles dafür getan, um fit und gesund am Start zu stehen», sagt Caviezel. Also auch dafür, dass an der WM ihre Kommunikationsregel überflüssig wird.