«Bei der Männerwahl höre ich auf meinen Dackel Shadow»

Im August wird das Model 30-jährig, Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. «Ich weiss jetzt genau, was ich will, früher war ich über viele Jahre oft noch sehr unsicher, aber ich habe mich in den letzen Jahren lieben gelernt und fühle mich so wohl wie noch nie.» Auch eine Familie, kann sie sich mittlerweile vorstellen, allerdings muss da noch zuerst der Traummann her. «Ich habe eine klare Vorstellung von einem Partner, my Standards are high», sagt das Model, das sich als traditionellen Menschen bezeichnet. Dating-Apps hat sie keine, dafür einen anderen kleinen Liebes-Helfer: «Bei der Männerwahl höre ich auf meinen Hund Shadow.»