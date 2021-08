Bei diesen Sportstars geht Olympia direkt unter die Haut

Die Halbfinal-Qualifikation ist geschafft! Joana Heidrich und ihre Partnerin Anouk Vergé-Dépré gehören zu den besten vier Beachvolleyball-Teams an diesen Spielen. Schon die Teilnahme in Rio 2016 ging der Zürcherin unter die Haut. «Das hat eine Riesen-Bedeutung», erklärte sie im Gespräch mit «Blick». «Olympia war immer mein Traum, seit ich 2004 gesehen habe, wie Kobel und Heuscher die Bronzemedaille gewannen in Athen.» Einem zweiten Tattoo aus Tokio war sie 2019 noch abgeneigt. «Das werde ich oft gefragt, aber nein, ein Tattoo reicht!», sagte sie im Interview. Vielleicht kann sie sich ja bald eine Medaille tätowieren lassen – wir werden es diese Woche erfahren.