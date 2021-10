Nach Jahren in New York ist Manuela Frey wieder zurück in der Schweiz und wohnt bei ihrer Mutter in Brugg und bei ihrem Freund Guillaume Hoarau in Sion. Der Anteil des Fussball-Profis an ihrer Heimkehr, warum die Liebe zwischen den beiden so gut matcht und ob sie auch mal miteinander kicken – das und noch viel mehr verrät Manuela Frey im SI.Talk. Zum Beispiel, dass eine Familie zu gründen überhaupt nicht ausgeschlossen sei: «Schwanger bin ich zwar nicht – aber ich bin ready», verrät sie verliebt.