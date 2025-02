Bei Kinderbuchillustratorin Leya Luna sitzt jeder Strich

Worauf sind Sie stolz?

Darauf, was ich alles schon erreicht habe. Also auf meine Karriere: Nach der Grafikerlehre wurde ich, ohne die Matur zu haben, an der Hochschule Luzern für das Bachelorstudium Illustration Fiction angenommen. Und jetzt bin ich schon ein Jahr in Cambridge für mein Masterstudium, an der renommierten School of Art – mit Stipendium!