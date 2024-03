So gewöhnlich die Schreibstube im Haus des Aargauer Schriftstellers auf den ersten Blick erscheinen mag, genau dieses gewohnt Gewöhnliche ist für ihn wichtig: Der Schreibtisch steht so, dass das Licht von links auf die Schreibhand fällt. «Mein gewohnter Blick geht stets in den Raum hinein, aber links aus dem Fenster behalte ich die Welt im Auge – das ist mein System.» Und dieses System funktioniert für Merz überall. Ob bei vergangenen Auslandsaufenthalten in Paris, London und Berlin oder in Venedig – an Orten, wo er schreibt, sorgt er zuerst für das gewohnt gewöhnliche Umfeld. «Meine Frau und unsere Kinder sagen dann immer: ‹Jetzt hat er wieder sein Zimmer geklont.›»