Martullo-Blocher wohnt in der Lenzerheide. Obwohl am Zürichsee aufgewachsen, ist ihr Daheim mittlerweile in den Bergen. «Mein Herz ist sehr stark in Graubünden», sagt sie. Mittlerweile habe sie sogar angefangen, Reden auf Italienisch zu halten. «Obwohl ich noch nie eine Italienisch-Schulstunde gehabt habe.»