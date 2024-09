Musical-König Freddy Burger blickt in seiner Biografie auf seine Karriere zurück

Das klingt sehr gewissenhaft.

Ich wusste, dass mir das Ganze nichts bringt und ich wollte nie in so einen Zustand kommen, in dem die anderen waren. Das kam mir aber zugute, dass ich nie mitmachen wollte. Ich habe viele Künstler so erlebt. Cliff Richard und die Rolling Stones, wussten nicht einmal, dass sie in Zürich spielen, weil sie so bekifft waren. Diese Situation habe ich oft erlebt, aber keine Ahnung, welche Droge jeweils im Spiel war.