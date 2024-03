Naomi Lareine im SI.Talk

«Bei Panikattacken habe ich das Gefühl, ich sterbe»

Mit ihrer neuen Single «Colorblind» erobert Naomi Lareine mit wehenden Fahnen die Charts. Wieso sie sich entschied, diesmal mehr in die Poprichtung zu gehen, was der Song mit ihrer Vergangenheit zu tun hat und wie für sie der Weg in die Selbstständigkeit war, erzählt sie im aktuellen SI.Talk.