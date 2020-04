Bei «TVOS»-Gewinner Remo Forrer daheim

Die vergangenen Tage waren auf regend – auch wenn die meisten Interviews nach seinem Sieg per Telefon stattfanden. «Aber ich durfte in den Hitmill-Studios in Zürich meine erste Single aufnehmen. Auf dem Heimweg habe ich mir die fertige Version im Auto angehört. Das war unglaublich», schwärmt Remo. Der Song «Home» stammt aus der Feder von Noah Vera guth. «Ich bin sehr gespannt, wie er ankommt. Bis jetzt waren die Feedbacks super», so die frisch gekürte «Voice of Switzerland».