«Beim Schreiben bin ich Alleinherrscher»

Bei welchen Themen sind Sie stets in der Minderheit?

Ich bin seit bald vierzig Jahren Mitglied der Grünen Partei. Am Anfang sagte mir mal ein älterer Politiker: Bei uns musst du dich damit abfinden, dass wir oft in der Minderheit sind. Inzwischen wird vieles, was wir damals verlangt haben, auch von bürgerlichen Parteien vertreten. Aber die Themen sind auch dringlicher geworden, deshalb gehen die Forderungen heute weiter und wir sind wieder in der Minderheit. Kurz: bei grünen Themen.