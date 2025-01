«Beim Secklen kommen mir die besten Ideen»

In Ihrer Antrittsrede sagten Sie, Demokratie sei eine fragile Errungenschaft, die man lernen, pflegen und verteidigen muss. Sehen Sie die Demokratie in Gefahr?

In der Schweiz sehe ich sie nicht in Gefahr, weil wir ein enorm stabiles System der verschiedenen Kräfte haben, das sich ausgleicht. Allerdings müssen wir in der Bevölkerung das Verständnis verstärken, wie wichtig unsere Demokratie ist. Das fängt mit der Bildung an. Die politische Bildung ist nur in drei Kantonen im Lehrplan verankert. Viele Jugendliche wissen nicht, wie unser System funktioniert.