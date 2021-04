Von Fifa-Chef Gianni Infantino über Nationalrätin und Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher bis hin zu Schlagersängerin Beatrice Egli hat Gredig schon viele Persönlichkeiten begrüsst. «Kritische Fragen, die auf dem Tisch liegen, muss man stellen», sagt Gredig. «Aber ich schiesse nicht gleich rein, sondern frage meist das, was sich mir als Erstes aufdrängen würde, wenn ich woanders auf die Person träfe.» Am World Economic Forum in Davos – seine Familie väterlicherseits beherbergt Gäste seit dessen Gründung – traf Urs Gredig letztes Jahr auch sehr kurz auf US-Präsident Donald Trump. Diesem Treffen hat Gredig seinen allerersten Post auf Instagram gewidmet. «Social Media gehört mittlerweile dazu, birgt aber auch Gefahren und Fallgruben. Ich will nicht auf berufsjugendlich machen.»