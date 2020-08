Belinda Bencic zeigt ihrem Freund ihre Schweizer Heimat

Blieben Sie sportlich diszipliniert, oder lebten Sie auch einmal in den Tag hinein?

Wir mussten schauen, dass wir eine Struktur in den Tag bekommen. Um acht Uhr geht der Wecker, um neun Uhr beginnt das erste Training, dann Frühstück. Und so weiter. Denn in der ersten Woche war es nicht so gut. Wir liefen nachmittags um drei noch im Pyjama herum (lacht). Da wussten wir: Das geht nicht! Sonst fallen wir in ein Loch.