Bencic und Odermatt sind Sportlerin und Sportler des Jahres

Als Most Valuable Player, also als der Sportler mit der herausragendsten Leistung in einer Mannschaftssportart, wurde Nati-Goalie Yann Sommer ausgezeichnet. Der 32-Jährige war insbesondere an der Europameisterschaft im Sommer stark beteiligt am Schweizer Fussball-Märchen, das die Nationalmannschaft geschrieben hatte. So hielt er im Achtelfinale den entscheidenen Elfmeter und öffnete der Schweiz somit die Tür für die erste Viertelfinal-Teilnahme der Nati in der Neuzeit. Auch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 zeigte der zweifache Vater herausragende Leistungen.