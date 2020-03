Beni Huggel meldet sich aus der Quarantäne

Die aktuelle Situation – geschlossene Schulen bei den Kindern, Homeoffice bei den Erwachsenen – stellt so manches Familienleben auf den Kopf. Besonders herausfordernd ist die Situation momentan bei der Familie Huggel. Benjamin Huggels Frau wurde nämlich am letzten Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Seither befinden sich der ehemalige Fussballprofi, seine Partnerin Yvonne und die beiden Kinder in Selbstquarantäne.