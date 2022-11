Benoît Revaz: «Geht Ski fahren, aber drosselt die Heizung!»

Warum wäre ein Gas-Blackout so katastrophal?

Jeder Gasbrenner im Land, einer nach dem anderen, müsste vor der Wiederinbetriebnahme entlüftet und dann durch einen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. Und es gibt Hunderttausende Gasbrenner in der Schweiz. Nur Gott weiss, was in dieser Zeit des Krieges noch alles passieren kann. Erste Sabotageakte in Europa gab es ja bereits.