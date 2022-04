«Andermatt wird keine Stadt in den Bergen»

Andermatt ist nicht allein. In Crans-Montana besitzen russische Investoren die Bergbahnen, nach Saas-Fee fliesst Geld aus Österreich. Art Furrer, 85, Hotelpionier von der Riederalp VS, strebte vor einigen Jahren eine Zusammenarbeit mit französischen Geldgebern an. Doch das Geschäft scheiterte, weil in den Gemeinden die Opposition zu gross wurde. Furrer sieht die Situation deshalb differenziert – und erkennt für Andermatt «mehr Positives als Negatives». Zwar könne ein Teil der Selbstbestimmung verloren gehen, aber frisches Geld sei für die Tourismusbranche überlebenswichtig.