Bernhard Russi auf Velotour zum 75. Geburtstag

Mit Kindern und Enkeln unterwegs

Knapp 20 Stunden vor der grossen Familientour sitzen Bernhard und Mari Russi (62) bei Kafi und Gipfeli in ihrer Stube. Dass seine Frau ihr Croissant in seine Tasse tunkt, bringt Russi zum Lachen. Die beiden haben es wirklich gut miteinander. Seit 1992 sind sie verheiratet, haben Höhen und Tiefen erlebt und sind sich heute näher als je zuvor. Nach dem Zmorge wird Mari mit dem Velo Richtung Bremgarten vorausfahren. Von der mittelalterlichen Kleinstadt an der Reuss, die auf 386 m ü. M. liegt, gehts tags darauf für den Abfahrts-Olympiasieger von Sapporo 1972 in zwei Tagesetappen zuerst gemächlich nach Brunnen SZ. Mari lenkt das Begleitfahrzeug. «Für alle Fälle.»