Die Liebe zur Musik erwacht wieder Doch unter diesem Leistungsanspruch leidet die Freude an der Musik – sie zittert, wenn sie das Instrument nur berührt. Mit 26 lässt sie die Musik Musik sein, liest Hesse und Rilke, wandert, verliebt sich in einen Tonmeister, lebt mit ihm in Leipzig. Immer wieder hört sie Meat Loafs Lied «Alive». Die Liebe zur Musik erwacht wieder. In Leipzig nimmt sie 2009 ihre erste CD auf – mit Klaviersonaten von Joseph Haydn. «Seine Musik hat etwas Bodenständiges und Direktes, auch Humor.» Alfred Brendel, Doyen unter den Pianis- ten, schreibt ihr: «Die Interpretation ist in ihrer Art vollendet. Frische, Kontrolle und Empfind- samkeit wirken auf das Schönste zusammen.» Vor zehn Jahren zieht Chassot nach Basel. Heute bewohnt sie dort ein Haus in der Altstadt. An der Wand hängt ein Faksimile eines Briefs von Joseph Haydn. Darin beschreibt dieser sein Credo – es ist auch das von Chassot: «Was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen.» Sie leitet internationale Meisterklassen, gastiert als Solistin und Kammermusikerin in renommierten Konzerthäusern auf der ganzen Welt, arbeitet mit Dirigenten wie Riccardo Chailly. 2017 nimmt das Label Sony Clas- sical sie als erste Akkordeonistin unter Vertrag. Lange ist sie Exotin in der Welt der klassischen Musik – Tempi passati. «Bachs Musik ist klar und strukturiert» Bei Flugreisen bucht Viviane Chassot einen zweiten Sitz – für ihr Akkordeon. Kein Wunder: Ihr Hauptinstrument ist ein Unikat der italienischen Edelmarke Bugari – mehr als 200 Knöpfe, 15 Regis- ter, sechs Oktaven Tonumfang, 15 Kilo Gewicht, Preis: 25 000 Franken. Der Korpus stammt aus der Manufaktur in Italien, die Stimmzungen wurden in Russland hergestellt und eingebaut. «Sie sind äusserst fein und reagieren auf kleinste Bewegungen des Blasbalgs, mit dem ich Luft zuführe. So kann ich jeden Ton individuell gestalten.» Nicht immer sind die Töne in Chassots Leben hell und wohlklingend. Im Sommer 2019 erhält sie die Diagnose Brustkrebs. Ihr Arzt sagt, sie brauche die stärkste Chemotherapie. Chassot weigert sich – denn so könnte sie das Gefühl in ihren Fingerkuppen verlieren. «Meine Finger sind mein Kapital.» Sie unterzieht sich einer schwächeren Chemo. Läuft die Infusion, hält sie ihre Finger in eiskaltes Wasser. Die Therapie ist erfolgreich, ihre Finger nehmen keinen Scha- den. In der Rekonvaleszenz spielt sie viel Musik von Bach. Für einen Facebook-Post davon erhält sie Tausende Likes. «Bachs Musik ist klar und strukturiert. Ihre Kraft gab mir Halt und Zuversicht.»

